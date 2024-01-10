الزمالك يحتفل بعيد ميلاد زيزو: تسجيل الأهداف وصناعتها هوايته المفضلة

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على الاحتفال بعيد أحمد سيد "زيزو" نجم القلعة البيضاء الذى يوافق اليوم الأربعاء.

ونشرت صفحة الزمالك صورة لزيزو معلقة عليها:" تسجيل الأهداف وصناعتها هوايته المفضلة ،كل عام ولاعبنا أحمد مصطفى زيزو بكل خير ،نتمنى لك المزيد من التألق والنجاح".



زيزو نجم الزمالك

يحتفل أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ28، حيث إنه من مواليد 10 يناير 1996، وأصبح زيزو أهم لاعبى خط الوسط فى الكرة المصرية بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادما من مورينسى البرتغالى فى 2018

بدأ أحمد سيد زيزو مشواره الكروى فى مصر برفقة ناشئى النادى الأهلى، لكنه لم يستمر طويلًا بالقلعة الحمراء، لأنه كان يعلم جيدًا صعوبة الحصول على فرصة حقيقية حينها، لذلك قرر أن ينتقل إلى فريق وادى دجلة.

لعب أحمد سيد زيزو مع وادى دجلة عام 2013، من ثم ذهب إلى نادى ليرس البلجيكى فى نفس العام، وذلك بعد مستواه المميز مع دجلة، حيث لعب للفريق الأول وهو في عمر 17 عامًا فقط.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 210 مباريات مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 16845 دقيقة لعب، نجح خلالها فى تسجيل 70 هدفاً وصنع 57 هدفاً وتلقى 24 كارت أصفر وتلقى كارت أحمر وحيد، وحصد زيزو ستة بطولات هى الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر مرة والسوبر المحلى مرة والكونفدرالية مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة.