شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على إنبى بثنائية نظيفة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سيراميكا على نظيره إنبى بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً فريقي، الإسماعيلي والداخلية.

افتتح التسجيل لسيراميكا صديق أوجولا فى الدقيقة الأولى من المباراة قبل أن يضيف جون إيبوكا الهدف الثانى فى الدقيقة "90+2".

وتعرض محمد ناصر "مودى" لاعب إنبى للطرد في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد لجوء الحكم وائل فرحان لتقنية الـ"var"، ليلغي البطاقة الصفراء ويشهر الحمراء في وجه اللاعب.

دخل سيراميكا المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - إسلام المزين- رجب نبيل - عبد الرحمن بودي،خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل -محمد إبراهيم - صديق ايجولا،خط الهجوم: احمد ياسر ريان .

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كما يلي: حراسة المرمى: رضا السيد،الدفاع : أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - سيف الخشاب - مروان داود،خط الوسط : مصطفى شكشك - أحمد العجوز - علي أوسكار - مودي ناصر،الهجوم : يوسف لبيب - محمد النحاس.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن 4 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.