شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب تأخر صفقة انتقال عمر كمال للأهلى رغم إنهاء الاتفاق مع فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم إنهاء الاتفاق بين الأهلي وموردن فيوتشر على غالبية الشروط بشأن إبرام صفقة تبادلية بموجبها ينضم عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء نظير انضمام ثلاثي شباب الأهلي أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان ومحمد عبد الله إلى فيوتشر في الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن الصفقة لم تتم حتى الآن.

واتفق الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد على كافة شروط عمر كمال الشخصية من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

بالفعل تم الاتفاق بين الناديين على إبرام صفقة تبادلية بموجبها ينضم عمر كمال للأهلي لمدة ثلاث مواسم ونصف، بينما ينضم ثلاثي شباب الأهلي إلى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

بالفعل.. عمر كمال أنهى كل الإجراءات الخاصة بانضمامه للأهلي بما فيها توقيع القعود وتصوير الإعلان الخاص بتقديم الصفقة إلى الجماهير الحمراء، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

السبب يعود إلى تبقي خطوة إخطار الأهلي للثلاثي الشباب الذين سيخرجون للإعارة إلى فيوتشر، بخلاف اتفاق الأخير مع اللاعبين الشباب بشأن الاتفاقات المالية الخاصة بهم في فترة الإعارة خارج الأهلي.

من المتوقع حسم الأمر خلال الساعات القليلة القادمة، وقد يتم الإعلان من قبل الأهلي عن صفقة عمر كمال ليكون ثاني صفقات الأهلي الشتوية بعد التعاقد مع وسام أبو علي.