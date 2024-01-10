شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 2/2 يحسم مواجهة بيراميدز وفاركو بكأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بيراميدز مع نظيره فاركو إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأحرز الأهداف كل من عمرو جمال في الدقيقة 33 من علامة الجزاء والسودانى سيف تيرى في الدقيقة 52 لفريق فاركو بينما جاء هدفى فريق بيراميدز عن طريق أحمد توفيق في الدقيقة 64 والجنوب أفريقى فخرى لاكاى فى الدقيقة 87 .

وبهذة النتيجة حصد كل فريقى بيراميدز وفاركو نقطة فى ختام مبارايات المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية حيث يتصدر فريق طلائع الجيش المجموعة برصيد 3 نقاك وياتى فاركو فى المركز الثانى برصيد نقطة وبيراميدز فى المركز الثالث بنفس عدد النقاط وفى الاخير فريق زد بدون رصيد من النقاط.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامه من قبل لاعبو فريق بيراميدز وأهدار العديد من الفرص للتهديف عن طريق يوسف أسامة وفخرى لاكاى بينما ظهرت هجمات فريق فاركو على فترات متباعده عن طريق سيف تيرى وعمرو جمال وقام حكم اللقاء قبل أنتهاء اللقاء باشهار الكرت الاحمر للاعب أحمد فتحى بسبب التدخل العنيف.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكوالمباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: أحمد فتحي- محمود دونجا- أحمد توفيق- كريم حافظ.

الوسط: سيف جعفر- وليد الكرتي- أوجو صامويل- يوسف أسامة- محمد رضا بوبو.

الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب القائم بأعمال المدير الفني للفريق كالتالى :

محمود السيد في حراسة المرمى وعبد الله بكري وأحمد عوض وأحمد الصغيري وجابر كامل في الدفاع، ومحمود عماد وأحمد فؤاد ووليد علي وأحمد البحراوي في الوسط، وسيف تيري وعمرو جمال في الهجوم.