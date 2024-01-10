شكرا لقرائتكم خبر عن عرض قمصان منتخب مصر فى الاجتماع التعريفى مع الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء اجتماعا مع منتخب مصر بفندق الإقامة في كوت ديفوار لشرح التعليمات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. وشهد الاجتماع عرض قمصان وألوان الزي الخاص بمنتخب مصر في البطولة سواء الأساسي أو الاحتياطي. كما تم خلال الاجتماع مراجعة بيانات جميع لاعبي منتخب مصر المتواجدين في قائمة البطولة وتسليم بطاقات التعريف الخاصة بهم في البطولة. كما تم التطرق إلى شرح لوائح البطولة واللوائح الخاصة بالحكام.

قميص منتخب مصر



محمد صلاح



حجازي وامام عاشور



النني

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