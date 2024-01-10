أحمد ياسر يجتمع بمسئولى البنك الأهلى للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد ياسر مهاجم فريق البنك الاهلى على الاجتماع بمسئولى النادى خلال الأيام المقبلة لبحث عروض الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين.

وجاء ذلك الاجتماع عقب خروج أحمد ياسر من حسابات طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى في المباريات المقبلة.

وكان تعرض فريق البنك الاهلى للهزيمة أمام نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وحول الجونة تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بنتيجة 3 / 1 مع نهاية المباراة، حيث نجح في تسجيل ثلاثية بالشوط الثاني للمباراة.

سجل كريم بامبو هدف التقدم للبنك الأهلي في الدقيقة 25 بعد استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على يمين صبحي سليمان حارس مرمى الجونة.

وسجل أيمن موكا هدف التعادل للجونة في الدقيقة 49 من ركلة جزاء قبل أن يحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 عن طريق أشرف مجدي من تسديدة أرضية مباغتة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم الأيمن ودخلت الشباك.

وأحرز أشرف مجدي الهدف الثالث للجونة في الدقيقة 76 بعدما استغل خطأ من حارس مرمى الجونة في إبعاد الكرة وسددها على يمين الحارس، فيما ألغى حكم الراية هدف الجونة الرابع عن طريق باسم ياسر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بسبب التسلل، وانتهت المباراة بفوز الجونة 3 / 1.