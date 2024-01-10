شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى ويوسف أسامة والكرتى يقودون هجوم بيراميدز أمام فاركو بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود دونجا - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: سيف جعفر - وليد الكرتي - أوجو صامويل - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - كريم الطيب - إسلام عيسى - محمود أوكا