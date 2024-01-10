الآسيوي يعدل مواعيد دور الـ16 بدوري الأبطال

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- بواسطة أيمن الوشواش - وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلبات الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 بأيام قليلة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلبات الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 بأيام قليلة. وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما تقدمت الأندية السعودية بطلب لتعديلها، بسبب ضيق الوقت. وكان مقررا أن تقام مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 12 فبراير 2024، أي بعد يومين فقط من انتهاء كأس أمم آسيا المقرر لها 10 فبراير 2024، لتتقدم الأندية السعودية بطلب لتعديل المواعيد. وتقرر أن تقام مواجهة الهلال وسباهان الإيراني 15 فبراير للذهاب و22 فبراير للإياب. ومواجهة النصر أمام الفيحاء 14 فبراير للذهاب و21 فبراير للإياب. أما مواجهة الاتحاد وباختاكور الأوزبكي فستقام 15 فبراير للذهاب و22 للإياب. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 في قطر، حيث يُشارك فيها المنتخب السعودي الذي يضم عددا من لاعبي الأندية التي تشارك في دوري أبطال آسيا.

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