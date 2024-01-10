مرتضى منصور يرد على أنباء حبسه 6 أشهر.. بيان ناري لرئيس الزمالك السابق

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق على أنباء حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة في الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك وفقًا لمذكرة نيابة النقض.

وأوصت مذكرة نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على منصة “إكس”: “إلى كل من أصابه القلق بعد نشر رأي مذكرة نيابة النقض في كل المواقع الإخبارية لأول مرة في تاريخ هذه النيابة العريقة لأنها مذكرة سرية لم اطلع عليها حتي الآن وفوجئت بها منشورة وهي واقعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري”.

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وأضاف: “أولا:- أنا لم اطلع علي هذه المذكرة حتي الآن لكي أعلق علي ماورد بها من أسانيد قانونية المفروض ردت فيها علي 14 سبب تضمنها طعني المحدد له جلسة 17 فبراير لنظره أمام محكمة النقض”.

وتابع مرتضى منصور: “ثانيًا:- حتي بعد اطلاعي لا أملك التعليق علي مذكرة قانونية صادرة من هيئة قضائية هي نيابة النقض من حررها يتحمل مسؤولية ماورد بها أمام ضميرة وأمام الله سبحانه وتعالى”.

وأردف: “لا يمكن لرجل قضاء سابق مثلي أن يعلق علي مذكرة صادرة من أي هيئة قضائية إلا أمام الجهات التي نظم القانون التعليق عليها”.

وواصل: “ثالثًا:- ماورد في مذكرة نيابة النقض هي اجتهاد لأحد رؤوساء النيابة الأفاضل قد يصيب وقد يخطأ ولكنها في جميع الأحوال هو رأي استشاري غير ملزم لمحكمة النقض.

وأخيرا كل مايحدث معي هي ابتلاءات من رب العالمين كل ما اطلبه من المحبين والأصدقاء أن يدعوا لي بالصبر والجلد”.

واختتم مرتضى منصور: “ليطمئن الجميع إن ثقتي في الله ونصره لا حدود لها ومهما حدث لي لن يهز ثقتي في قضاء مصر العظيم ايا كان حكمهم، ونحن جميعا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا الحمد لله راضي وقانع ومتحمل وهذه صفات المؤمن القوي بفضل الله”.