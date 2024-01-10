الفراعنة الأكثر تتويجًا.. الكاف يستعرض الفائزين بكأس أمم إفريقيا على مدار تاريخ البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عدد بطولات المنتخبات التي توجت بكأس أمم أفريقيا على مدار تاريخ البطولة، والتي يحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

ونشر "كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، فيديو للمنتخبات المتوجة بكأس أمم أفريقيا، ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية يوم السبت القادم الموافق 13 يناير، صوب العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وتحديدا ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، الذي سيشهد مواجهة مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا التي ستجمع منتخب كوت ديفوار المستضيف للبطولة، نظيره منتخب غينيا بيساو.

وجاءت قائمة المنتخبات المتوجة بـ كأس أمم أفريقيا كالتالي:

مصر - 7 مرات

الكاميرون - 5 مرات

غانا - 4 مرات

نيجيريا - 3 مرات

كوت ديفوار - 3 مرات

الجزائر - مرتان

الكونغو الديمقراطية- مرتان

إثيوبيا - مرة واحدة

السودان - مرة واحدة

كونغو برازافيل - مرة واحدة

المغرب - مرة واحدة

جنوب إفريقيا - مرة واحدة

تونس - مرة واحدة

زامبيا - مرة واحدة

السنغال – مرة واحدة

اقرأ أيضا..

لإصلاح ما أفسده موديست و5 آخرين.. وسام أبو علي صفقة أحلام الأهلي

"جئنا من أجل بلادنا".. نجم منتخب المغرب يكشف هدف أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية 2023