شكرا لقرائتكم خبر عن أندية "وش السعد" على 3 لاعبين.. الجونة وسيراميكا أبرزها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات النصف الأول من الموسم الكروى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" والجولة الأولى من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عودة بعض اللاعبين للتألق والظهور بشكل جيد.

ونرصد لكم بعض اللاعبين المتألقين هذا الموسم مع الأندية التي تقوم بمساعدة اللاعبين على العودة بشكل قوى وفى مقدمتهم:

- المغربى أحمد بلحاج مع فريق الجونة

تصدر المغربى أحمد بلحاج مهاجم فريق سيراميكا جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 7 أهداف، عقب بداية الموسم مع فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حيث عاد للظهور بشكل قوى وحديث بعض أندية القمة على التعاقد معه، وكان لعب للفريق الساحلى كل من أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان قبل عودتهما للقلعة الحمراء.

- حسام حسن مهاجم فريق سموحة

عاد حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، للتألق مع الفريق السكندرى مرة أخرى حيث شارك في 11 مباراة ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 5 أهداف، وكان لعب للفريق الأزرق كل من صلاح محسن وأحمد عبد القادر.

- الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب فريق سيراميكا

ظهر الجزائرى أحمد القندوسى، صانع ألعاب فريق سيراميكا، بشكل قوى خلال مباريات فريقه ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات وتمكن من تسجيل 6 أهداف، ويلعب حاليا محمد إبراهيم نجم فريق الزمالك السابق بالفريق ويعد قائد لهم بعد التألق معهم بشكل قوى.