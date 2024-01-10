الطائرة يعلن قائمة منتخبي الرجال والسيدات استعدادا لتصفيات الألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قائمة المنتخب في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية في غانا .

وتستضيف مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة، في الفترة من 22 وحتى 28 من

شهر يناير الجاري.



وتضم قائمة الرجال كلا من

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.



كما أعلن الجهاز الفني لمنتخب السيدات قائمة المنتخب في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية غانا

وضمت القائمة كلا من

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر