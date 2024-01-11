شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام يتأهل إلى ربع نهائى بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل مازن هشام، لاعب أندية وادى دجلة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، والمقامة خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ونجح مازن هشام -المصنف الـ7 عالميًا- في الصعود لربع نهائي البطولة، بعد فوزه على القطري عبد الله التميمي -المصنف الـ18 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (12-10) (11-3) (11-2) (11-2)، ومن المقرر أن يلتقي "هشام" في المباراة المقبلة مع الويلزي جويل ماكين المصنف الـ10 عالميًا يوم الجمعة القادم في ربع النهائي.

وتعد بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأول بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك في البطولة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

بينما ودعت ندى عباس البطولة من دور الـ 16 عقب هزيمتها أمام لاعبة هونج كونج تشان سين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-16, 11-9, 11-4, 10-12, 11-4.