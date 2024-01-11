شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعات كأس الرابطة عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى جدول ترتيب المجموعات لبطولة كأس الرابطة، عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى من عمر البطولة.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضى 2023، بعدما فاز فى المباراة النهائية على المصرى بنتيجة 4-1.

وجاء التريب كالتالى:

بينما جاء نتائج المباريات كالتالى :