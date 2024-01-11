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ترتيب مجموعات كأس الرابطة عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى جدول ترتيب المجموعات لبطولة كأس الرابطة، عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى من عمر البطولة.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضى 2023، بعدما فاز فى المباراة النهائية على المصرى بنتيجة 4-1.

وجاء التريب كالتالى:

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بينما جاء نتائج المباريات كالتالى :

May be an image of ‎text that says '‎نتائج الجولة الأولى من كأس الرابطة المجموعة الأولى سموحة f 0-1 الاتحاد السكندري بلدية المحلة 1-0 المجموعة الثانية مودرن فيوتشر طلائع الجيش فاركو 1-0 زد 2-2 المجموعة الثالثة بيراميدز : الإسماعيلي إنبي 0-1 0-2 الداخلية سيراميكا كليوباترا المجموعة الرابعة المقاولون العرب البنك الأهلي ×-1 #كأس الرابطة 1-3 المصري الجونة‎'‎

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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