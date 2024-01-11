شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لقبا تزين منتخبات "كان 2023".. كوت ديفوار تحتضن أفاعى وقروش وعقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقة 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار، حيث يتنافس 24 منتخباً على لقب النسخة 34 من "كان" خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، وتشتهر هذه الفرق بلقب معين عٌرفت به، في القارة السمراء مثل الفراعنة والأفيال والأسود.

”الخليج 365” يسلط الضوء في السطور التالية على ألقاب منتخبات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

منتخب مصر "الفراعنة"

كوت ديفوار "الأفيال"

غينيا الاستوائية "الرعد الوطني"

غينيا بيساو "الكلاب البرية"

نيجيريا "النسور الخضراء "

الرأس الأخضر "القروش الزرقاء"

موزمبيق "الأفاعي السوداء"

غانا "بلاك ستارز"

الكاميرون "الأسود غير المروضة"

جامبيا "العقارب"

غينيا "الفيل الوطنى"

السنغال "أسود التيرانجا"

الجزائر"محاربو الصحراء"

أنجولا "الغزلان السوداء"

بوركينا فاسو "الخيول"

موريتانيا "المرابطون"

مالي: "النسور"

تونس "نسور قرطاج"

جنوب أفريقيا "البافانا بافانا"

ناميبيا "المحاربين الشجعان"

المغرب "أسود الأطلس"

الكونغو الديمقراطية "الفهود"

تنزانيا: "نجوم الأمة"

زامبيا "الرصاصات النحاسية"

ويفتتح منتخب مصر مشواره فى المجموعة الثانية بالبطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقى غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الستة.