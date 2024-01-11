شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الأهلي من صفقة وسام أبو علي.. ضم صفقة أجنبية وقيده كمحلى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج النادي الأهلي بالعديد من المكاسب الفنية بعد إتمام التعاقد مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي، لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، ليكون أول صفقات الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد سلسلة من المفاوضات كللت بالنجاح.

ونجح الأهلي في التعاقد مع مهاجم مميز يملك إمكانيات فنية عالية ويحقق طموحات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر والجماهير الحمراء، وتم التعاقد معه بمبلغ مالي جيد، حيث تبلغ الصفقة مليون و650 ألف دولار أمريكي.

ومن ضمن المكاسب أن الأهلي تعاقد مع وسام أبو علي وهو لاعب أجنبي ولعب في دوريات أوروبية، ولكن سيتم قيده كلاعب محلي، بدون الحاجة إلى التخلى عن أى لاعب من اللاعبين الأجانب الموجودين في قائمته.

كما تمكن الأهلي من حل أزمة الهجوم في الأهلى بالتعاقد مع أبو علي بدون فسخ عقد أنتوني موديست الذي تم التعاقد معه في بداية الموسم الحالي، ومن ثم تحمل قيمة عقده كاملة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيكون أبو علي الأجنبي السادس في قائمة الأهلي ولكن سيعامل معاملة اللاعب المحلي.

التعاقد مع أبو علي سيمنح مارسيل كولر تنوعا في الخيار بين المهاجمين سواء محمود كهربا أو وسام أو موديست وصلاح محسن حال استمراره، باعتبار أن كل لاعب منهم له أسلوب لعب مختلف ومميزات مختلفة عن الآخر. ونجح وسام أبو علي في استخراج جواز سفره الفلسطيني حتى يتسنى قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي.