شكرا لقرائتكم خبر عن كان 2023.. 10 أرقام قياسية يحتفظ بها منتخب مصر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، إلى إعادة منتخب مصر مجددًا لمنصة التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد غياب 14 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر التاريخ، إذ يخطط خلال النسخة 34، لكسر النحس الذى لازم كتيبة الفراعنة بعدما خسروا نهائيين سابقين للبطولة فى نسختي 2017 و2021، على يد الكاميرون والسنغال.
ويفتتح منتخب مصر مشواره فى المجموعة الثانية بالبطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقى غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الست.
وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.
ونرصد فيما يلى 10 أرقام قياسية تحتفظ بها مصر في بطولة الأمم الإفريقية.
- أكثر المنتخبات فوزا باللقب: مصر 7 مرات (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).
- أكثر المنتخبات وصولا للنهائي: مصر 10 مرات (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).
- أكثر المنتخبات مشاركة في النهائيات: مصر 26 مرة (1957 و1959 و1962 و1963 و1970 و1974 و1976 و1980 و1984 و1986 و1988 و1990 و1992 و1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2017 و2019 و2021 و2023).
- أكثر المنتخبات خوضا للمباريات في البطولة: مصر (107 مرات).
- أكثر المنتخبات فوزا بالمباريات في البطولة: مصر (60 مرة).
- أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في البطولة: مصر (168 هدفا).
- أسرع هدف في البطولة: هدف أيمن منصور والذي سجل بعد 23 ثانية فقط في فوز "الفراعنة" على الغابون برباعية نظيفة (عام 1994).
- أكثر عدد أهداف في مباراة واحدة: 9 أهداف (فوز مصر على نيجيريا 6-3 عام 1963).
- المدرب صاحب أكبر عدد للألقاب: المصري حسن شحاتة (2006 و2008 و2010)- الغاني تشارلز جيامفي (1963 و1965 و1982)
- أكثر دولة استضافت البطولة: مصر، 5 مرات (1959 و1974 و1986 و2006 و2019).
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