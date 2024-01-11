شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصعد ثلاثى الشباب لتدريبات الأهلي.. رغم اقترابهم من فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب في تدريبات الفريق الأول بدءا من غد الخميس بعد استئناف التدريبات الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

وينوى كولر تصعيد الثلاثي أحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله وعبد الرحمن رشدان رغم اقترابهم من الانضمام إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ضمن صفقة انتقال عمر كمال للأهلي في يناير الحالي.

واتفق الأهلي على إبرام صفقة تبادلية بموجبها ينضم عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء نظير انضمام ثلاثي شباب الأهلي أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان ومحمد عبد الله إلى فيوتشر في الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن الصفقة لم تتم حتى الآن.

واتفق الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد على كافة شروط عمر كمال الشخصية من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء.