شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يعلن قائمة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وتضم قائمة الرجال كلا من: ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.
كما أعلن الجهاز الفني لمنتخب السيدات قائمة المنتخب في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية غانا.
وضمت القائمة كلا من: دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.
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