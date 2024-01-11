شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يعلن قائمة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قائمة المنتخب في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية في غانا. وتستضيف مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة، في الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير الجاري.

وتضم قائمة الرجال كلا من: ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

كما أعلن الجهاز الفني لمنتخب السيدات قائمة المنتخب في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية غانا.

وضمت القائمة كلا من: دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.