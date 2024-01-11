شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع مدافع المصري السابق فى أمم آسيا ويرفع تقريرا بشأنه لكولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوى إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي متابعة المدافع الفلسطيني ياسر حمد، والذي يمثل منتخب الفدائيين في بطولة كأس الأمم الآسيوية والتي ستقام في قطر خلال يناير الجاري.

وتلقى النادي الأهلي ترشيحات من أجل ضم مدافع فلسطيني خلال يناير الجاري باعتباره من ضمن مطالب مارسيل كولر المدير الفني، على غرار ما حدث مع وسام أبو علي المنضم للقلعة الحمراء من نادي سيريس السويدي، لاسيما وأن اللاعب الفلسطيني سيعامل معاملة اللاعب المحلي ولن يشغل مكان في قائمة اللاعبين الأجانب.

وتتابع إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي ياسر حمد مدافع المصري البورسعيدي السابق والذي لعب للريان القطري والقادسية الكويتي ، من أجل تقديم تقرير مفصل عن اللاعب للسويسري كولر، لتحديد موقفه النهائي من ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي أو صرف النظر عن ضمه.

ويرغب كولر في ضم مدافع للأهلي، ولكن لا يضعه أولوية بالنسبة له، حيث سيتعاقد مع مدافع حال توفر لاعب جيد بالمواصفات التي يطلبها المدرب السويسري.