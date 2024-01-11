كأس السوبر الإسباني: مدربا برشلونة وأوساسونا يعقدان مؤتمراً صحفياً

الرياص - اسماء السيد - الرياض: عُقد اليوم، المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برشلونة وأتلتيكو أوساسونا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامته غداً الخميس على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وأكد مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي رغبة لاعبيه في الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الفريق، منوّهاً بمستويات فريق أوساسونا، وقال: "يتوجب علينا تقديم أفضل أداءٍ ممكن؛ للظفر ببطاقة العبور إلى النهائي، خاصةً أن هذه المواجهات ربما تحسم بأبسطِ التفاصيل".

وقال تشافي خلال المؤتمر: إن على الجميع إثبات أحقية الفريق في الوصول إلى النهائي أمام فريقٍ قوي ومتمكن، متمنياً أن تكون هذه المواجهة طريقاً لمساعدة الفريق لتحسين مستواه، والحفاظ على لقب العام الماضي، والذي منح المجموعة الكثير من الثقة والاستمرار.

من جانبه، بيّن مدافع فريق برشلونة المحترف الأوروغوياني أراوخو، أن الخروج بنتيجةٍ إيجابية أمام أوساسونا، يتطلب الإجادة في الجانبين الدفاعي والهجومي، لا سيما أن المنافس يمتلك عناصر موهوبة، ومميزة في الكرات الثابتة، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحسين الأخطاء، ورفع الأداء للتمكن من الفوز في المباريات كافّة.

وتحدث مدرب فريق أتلتيكو أوساسونا الإسباني جاغوبا أراساتي خلال المؤتمر الصحفي، قائلاً: "قد لا نكون مرشحين للفوز بالمباراة، ولكن أولويتي تكمن في تقديم مستوى مميز أمام برشلونة، والذي ما زال قوياً وكبيراً، على الرغم من الغيابات التي يعاني منها، إذ إن الانتصار في المواجهة، يتطلب الجاهزية النفسية والبدنية، وعلينا الاستمتاع بها مهما بلغت صعوبتها".

من جانبه، أشار لاعب أتلتيكو أوساسونا دافيد غارسيا، إلى أن مواجهة الفريق المرشح للقب، لن تثنيهم عن إثبات أدائهم، وجاهزيتهم للمنافسة، خاصةً أن فريقهم يتطلع إلى تقديم أفضل المستويات؛ لتحقيق الانتصار، والوصول إلى المباراة النهائية، موضحاً أن وجود فريقه في كأس السوبر يعدُّ بمثابة الحلم.