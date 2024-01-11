هل يتفاجئ الجماهير بـ فتوح وعلاء؟.. 9 لاعبين على قائمة الراحلين من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - يسابق مجلس إدارة داخل نادي الزمالك، الزمالك حاليا من أجل حل أزمة القيد، بعدما توصل لاتفاق لجدولة المستحقات المتأخرة، وسداد الديون الخارجية.

ويعمل نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على إبرام عدد من الصفقات، لتدعيم صفوف الفريق، في ظل فشل ضم لاعبين جدد في الفترة الماضية، بسبب إيقاف القيد.

وفي المقابل، سوف تشهد الفترة المقبلة، قائمة من الراحلين عن الفريق، سواء على سبيل الإعارة، أو البيع النهائي، حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال.

وينشر موقع "الخليج 365" القائمة المقترحة للراحلين عن نادي الزمالك في الفترة الحالية:

سامسون أكينولا:

يعمل مسئولي نادي الزمالك، في الوقت الحالي على إيجاد عرضا مناسبا، للاستغناء عن البنيني سامسون أكينولا، في ظل المستوى المتواضع الذي ظهر عليه، علاوة على الراتب الكبير الذي يتقاضاه.

إبراهيما نداي:

يبحث نادي الزمالك، فسخ العقد مع السنغالي، إبراهيم نداي، بشكل ودي، أو رحيله إلى أحد الفرق، للتخلص من راتبه، خاصة وأنه يرفض الحصول على المقابل المادي بالعملة المحلية، ويتمسك بالحصول عليها بالدولار.

ناصر منسي ومحمد عبدالغني:

اقترب الثنائي ناصر منسي، ومحمد عبدالغني، من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية، والانتقال إلى نادي البنك الأهلي، حيث توصل الناديين إلى اتفاق، ولكن سوف يتم حسم الأمور بشكل رسمي، عقب حل الزمالك أزمة القيد.

عمر السيسي:

ارتبط اسم عمرو السيسي، خلال الأيام الماضية، بالانتقال إلى نادي زد، ضمن صفقة محمود صابر، الذي قطع إعارته للعودة مرة أخرى لنادي بيراميدز، تمهيدا لانتقاله لنادي الزمالك.

محمد أشرف روقا:

ينتهي عقد محمد أشرف روقا، مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، وهناك اتجاه لعدم تجديد عقده، نظرا لعدم الحاجة إليه، وربما يدخل في أحد الصفقات التبادلية خلال فترة الانتقالات الحالية، أقربها إلى نادي الجونة، لإعادة محمد محمود الظهير الأيمن المعار هناك.

محمود علاء:

مازال موقف محمود علاء، غامض داخل نادي الزمالك، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكن لم يتحدث معه أحد من مسؤولي الأبيض حتى الآن، وربما يرحل خلال الفترة الحالية، بعدما كشفت بعض المصادر رغبة نادي بيراميدز في ضمه.

أحمد فتوح:

رغم تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، ولكن ربما تحدث المفاجأة، ويرحل على سبيل الإعارة، إلى أحد الفرق السعودية، بعدما تحدث وكيله عن اتفاقه مع مجلس الإدارة، أنه في حال وصول عرض مناسب للطرفين يتم الموافقة.

محمد صبحي:

لم يحسم نادي الزمالك، حتى الآن مصير الحارس محمد صبحي، رغم قرار عرضه للبيع، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز، ضمن صفقة انتقال محمود صابر، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.