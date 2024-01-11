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"لا نطلب إلا الدعم والمساندة ".. الشناوي يناشد الجماهير تشجيع منتخب مصر في أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - ناشد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر الوطني، الجماهير المصرية في كل مكان، بمؤازرة ودعم الفراعنة خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024".

ونشر "الشناوي" تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "لا يوجد ألوان أو انتماءات إلا لمنتخب مصرنا الحبيبة.. لكم منا كل الاحترام والجهد والتضحية ولا نطلب إلا الدعم والمساندة التي لها أبلغ الأثر في نفوس لاعبي منتخب مصر".

وأتم: "لا صوت أعلى من صوت ام الدنيا.. فريق وجمهور واحد".

ويستعد منتخب مصر لخوض أول مباراة في دور المجموعات يوم الأحد الموافق 14 يناير أمام منتخب موزمبيق، في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، في المباراة المقامة على ملعب فيليكس بوانيه، في مدينة أبيدجان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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