شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الشبابية بالأقصر تستضيف الجهاز الفني لمنتخب الشباب للكشف عن المواهب بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المدينة الشبابية بالأقصر، اليوم الأربعاء، الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005، بقيادة الكابتن وائل رياض شيتوس المدير الفني للمنتخب.

ويأتي تواجد الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالأقصر في إطار خطة الجهاز الفني للبحث عن أفضل العناصر وضمها للمنتخب، حيث يقيم الجهاز الفني خلال هذه الفترة في المدينة الشبابية بالأقصر، ويتابع على مدار هذه الفترة أكبر عدد من لاعبي الصعيد.