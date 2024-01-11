شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية المحلة: فبيو حكيم قريب من الرحيل ولدينا مشروع كامل بمواهب شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الشامي، رئيس بلدية المحلة، أن هدف بلدية المحلة هو البقاء في بطولة الدوري وعدم الهبوط، وأحمد عبد الرؤوف مستمر معانا لنهاية التجربة.

وقال مصطفى الشامي في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "بلدية المحلة يملك مشروعا متكامل بمواهب شابة ومدربا مميزا بقيمة أحمد عبد الرؤوف".

وأضاف رئيس البلدية: "نؤمن بقدرات أحمد عبد الرؤوف وندعم تجربته لأقصى درجة، ومكمل معانا لآخر التجربة، وهدفنا البقاء في الدوري هذا الموسم بعد غياب فترة كبيرة عن الدوري" .

وأوضح الشامي: "فيبو حكيم تلقى عرضا رسمية داخل وخارج مصر للرحيل عن البلدية، وهو قريب من الرحيل عن الفريق ومش الأهلي والزمالك".