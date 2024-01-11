شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: الزمالك لم يتفاوض معى وأرحب بتدريب الفريق فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، حقيقة دخول مسئولي نادى الزمالك في مفاوضات معه لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه الأنباء لا صحة لها ولكنه يعتبر النادى بمثابة بيته ولن يتأخر عن تلبية النداء إذا تم عرض الأمر عليه.

وأكد فينجادا خلال تصريحات تليفزيونية أنه لم يتفق على تدريب نادي الزمالك ولم يتحدث معه أحد حول ذلك، موضحاً أن آخر تواصل كان فقط من أجل حل أزمة القيد والتفاوض مع سبورتنج لشبونه لحل المشكلة.

فى سياق مختلف، قرر مجلس إدارة نادى الزمالك استكمال اجتماعه الذى بدأ أمس الأربعاء إلى اليوم للكشف عن القرارات الجديدة التي تخض القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من الملفات، على رأسها ملف أزمة إيقاف القيد، والعروض المقدمة لبعض اللاعبين، وحسم أسماء الراحلين والصفقات الجديدة المنتظر إبرامها فور حل أزمة إيقاف القيد.

وكانت الشركة المنظمة لمعسكر فريق الزمالك في الإمارات، قررت تخصيص "باصات" لنقل جمهور الفريق الأبيض من جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لبطولة أبو ظبى الودية، إلى استاد آل نهيان في أبوظبي بنادي الوحدة الإمارتي من أجل دعم جماهير القلعة البيضاء في الإمارات.

وكانت الشركة المنظمة لمعسكر الزمالك عقدت اجتماعا خلال الأيام الماضية مع القائمين على رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات، من أجل مناقشة اقتراحاتهم وتصوراتهم لتسهيل حضور جماهير الزمالك العريق في الإمارات لبطولة أبو ظبي الودية.

ومن المقرر أن يطير الزمالك إلى الإمارات يوم 18 يناير الجارى للمشاركة في الدورتين الوديتين، خلال فترة التوقف الدولى.