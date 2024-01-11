شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: المنتخب سيتوج بأمم أفريقيا وسنخوض ودية ثالثة قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد مجدي، المدرب العام للزمالك، إعجابه بقدرات البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، وما يقدمه مع الفراعنة، مؤكدا أن أفضل ما يُميزه هو التوازن ما بين الدفاع والهجوم في مبارياته، موضحاً أن تسلسل مباريات الفريق في دور المجموعات جيد، وقادرون على حجز تذكرة العبور للدور التالي.

وأكد مجدى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى أنه ليس لديه شك في قدرة الفراعنة على العودة بلقب بطولة الأمم وتحقيق آمال المصريين في استعادة اللقب، خاصة أن منتخب مصر مرشح دائم لحصد لقب بطولة الأمم الأفريقية، رفقة المنتخبات الكبرى مثل السنغال والمغرب والجزائر.

وأوضح أحمد مجدى أن المباريات الودية فرصة جيدة لتنفيذ أفكار الجهاز الفني للزمالك خلال فترة التوقف الدولي، وكسر سيستم التدريبات اليومية، موضحاً أن عودة اللاعبين المصابين من مكاسب وديتي كسكادا وعثماثون طنطا، والذي يأتي أبرزهم محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي.

وتابع: "الونش من العناصر الهامة في منظومة الزمالك سواء داخل الملعب أو خارجه، بالإضافة إلى مصطفى شلبي الذي يعد من أبرز لاعبي القلعة البيضاء"، كاشفا عن ترتيب الجهاز الفني لخوض ودية ثالثة قبل السفر للإمارات، جار الاتفاق على طرفها، والذي سيكون أحد فرق دوري المحترفين أو فرق الدوري الممتاز.

وأكد أحمد مجدي أهمية دورتي الإمارات الوديتين، إذ يواجه خلالهما الزمالك مدارس مختلفة في الكرة، مشددا على أنهما خير إعداد للفريق، قبل استئناف المباريات الرسمية.