شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي: تعرضت لانتقادات سخيفة فى بداية مشوارى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة المثلوثي، نجم الفريق الأول بنادي الزمالك، أنه يتقبل الانتقادات التي تعرض لها في بداية مشواره مع الأبيض قائلا: "انتقادات جماهير الزمالك لي في بداية مشواري مع الفريق مقبولة، وهذا حقهم وعندما أكون لاعبًا أجنبيًا يجب أن أمنح الإضافة للفريق، إلا أن الانطباع الأول من الجماهير عني لم يكن جيدًا، ومستواي كان متواضعًا، والثقة انخفضت بالنسبة لي".

وأوضح التونسي حمزة المثلوثي خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "انضممت للزمالك في وقت صعب، والفريق كان خاسرًا نهائي القرن أمام الأهلي في أمم أفريقيا والفترة من آخر مباراة لعبتها مع الصفاقسي وأول مباراة مع الزمالك كانت 9 أشهر، ولم أكن جاهزا فنيًا وبدنيًا، كانت فترة صعبة للغاية وأنا كلاعب أجنبي لا بد من تقديم إضافة قوية للفريق، وبعض جماهير الزمالك أخذوا عني فكرة سيئة، وهذا حقيقي ولهم كل الحق وكنت أرغب في إثبات عكس ذلك، ولكني كنت ضحية".

وتابع حمزة المثولثى قائلا: "كنت ضحية في هذه الفترة، ولكنني لا أحب أن أظهر دور الضحية، وأشكر زوجتي ووالدتي كثيرًا، وتعرضت لانتقادات سخيفة، وليس لها علاقة بكرة القدم ووالدي ووالدتي يتابعان الانتقادات التي أتعرض لها، ولكن أنا لا أركز مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما أنصح به أي لاعب وأي لاعب ليس ملك نفسه، ومهما قدم لن يقتنع به الجميع، وعليه تقبل الانتقادات، وإلا أن يبحث عن مهنة ووظيفة أخرى واللاعب لن يعجب الجماهير بأكملها، وعليه فقط أن يبذل كل مجهوده، والتوفيق يكون من عند الله".