شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى: فرجانى ساسى وراء انتقالى للزمالك وأوسوريو مدرب لا يناسب الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي، زميله السابق في الفريق، ساعده على الانتقال إلى الأبيض قائلا: "فرجاني ساسي لعب دورًا كبيرًا في انتقالي إلى الزمالك، وعلاقتي به جيدة قبل قدومي إلى الزمالك وحفزني بنسبة 50 أو 60% للانتقال إلى الزمالك، لقد كان لدي عرض حينها من الترجي، وفرجاني حاول أن يساعدني، وعمل على أن أستعيد الثقة، وأشكر ساسي وطارق حامد ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو لأنهم ساندوني في بدايتي مع الزمالك، لقد كانوا يعلمون أنني لاعبا ليس سيئا".

وأوضح حمزة المثلوثى خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "كنت تحت الصفر فنيًا عند قدومي إلى الزمالك، إلا أنني عملت على نفسي، حتى تمكنت من استعادة مستواي، وأي مدرب يدفع بي أساسيًا الآن، ورحيل فرجاني ساسي لم يؤثر عليّ، صحيح أنه كان صديقي خارج الملعب، ولكن عندما رحل كان قد ساعدني على تكوين صداقات أخرى".

وأشار حمزة المثلوثي إلى أن طارق حامد، لاعب ضمك السعودي، لا يمانع العودة إلى الأبيض من جديد في الفترة القادمة قائلا: "رحيل ساسي وطارق حامد ومحمد أبو جبل أثر على الزمالك عندما غادروا الفريق، سأكون كاذبًا إن قلت لا، لم يؤثروا ولقد كانت لديهم شخصية ووزن في غرفة خلع الملابس، ولكن ناديا كبيرا مثل نادي الزمالك لا يقف على لاعب.. هم أثروا تأثيرًا كبيرًا بمغادرتهم للفريق، ولكن هذه هي سنة الحياة، والزمالك تعافى وعودة طارق حامد إلى الزمالك؟ طارق حامد زملكاوي، حتى وإن غادر النادي، فإنه زملكاويًا متعصبًا مثله مثل أي مشجع من الجماهير وأي لاعب يلعب مع طارق حامد يستريح في الملعب، هو يضغط يمينًا يسارًا، وهو ليس لديه مانع في العودة للزمالك، ولكن الظروف حاليًا صعبة قليلًا لتحقيق ذلك، وأعتقد أنه سيعود يومًا ما".

وأشاد حمزة المثلوثي بالإمكانيات التي يمتلكها زميله في الفريق، سيف الدين الجزيري قائلا: "سيف الدين الجزيري؟ لعبت مع مهاجمين كثيرين في مسيرتي، ولم أشاهد مهاجم يتحرك مثله وسيف الدين الجزيري سريع وقوي ولديه الجودة التكتيكية، لكن ينقصه الاستمرارية، هو لديه جودة رائعة تجعله يلعب في دوريات كبرى، وهو لاعب مهم في تشكيل الزمالك وسيف الدين الجزيري من النوعية التي يجب أن تعامله بأسلوب مختلف، كل انسان له تعامل خاص، وأسوريو لم يعرف كيف يتعامل معه وخوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك السابق جعل الجزيري يشعر بأن المدرب غير مقتنع به، واللاعب فقد الثقة، وهذا ما شعرت به".

وتابع حمزة المثلوثي حديثة أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للأبيض لا يناسب أندية الدوري المصري أو التونسي قائلا: "شيكابالا وقادة فريق الزمالك تحدثوا مع أوسوريو كثيرًا في الأمور التكتيكية، لكنه مدرب عنيد و أوسوريو مدرب كبير للغاية، لكنه لا يناسب الدوري المصري أو التونسي.. هو مدرب هجومي بشكل كبير، ويحتاج لمستوى لاعبين آخر، خصوصًا في الجانب الدفاعي وقادة الفريق والمدربين المساعدين تحدثوا معه كثيرًا، وكنت أقول لهم بإن هناك أمور تكتيكية يصعب تطبيقها في المباريات، لكنه كان من المستحيل أن يغير تفكيره وجميعنا تعرض للظلم في خطة لعب أوسوريو وليس حسام عبد المجيد فقط.. هو يطلب سرعات كثيرة في المباريات".

واختتم حمزة المثلوثي حديثة أن لاعبي الفريق قاموا من تلقاء نفسهم بتغيير طريقة لعب خوان كارلوس أوسوريو في مباراة الإياب أمام أرتا سولار، بطل جيبوتي، بالدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية قائلا "مباراة أرتا سولار في القاهرة في الشوط الثاني، اللاعبون قاموا بتغيير طريقة اللعب بمساعدة محمود حمدي الونش، بعيدًا عن تعليمات أوسوريو وإذا كنا خرجنا من كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار فكانت هذه فضيحة للنادي، وكان عيبًا علينا كلاعبين ألا نعبر فريق مثل أرتا سولار، كانت ستكون فضيحة لي أيضًا في مسيرتي وبين شوطي تلك المباراة تحدث اللاعبون أن هذه المباراة هي إنقاذ الموسم، كانت ستكون بمثابة فضيحة إن لم نحقق التأهل، وإحساسي بعد الهدف كان به فرحة الخروج من تلك الضغوطات ونحلم بتحقيق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وهذه من الأهداف الأساسية.. الدوري أيضًا من أهدافنا، ولكن الدوري مازال طويلًا، الموقف صعب، وعلينا ألا نخسر نقاط مُجددًا، رصيد خسارة النقاط انتهى الآن، وعلينا ألا نخسر أي نقطة ونتحدث كثيرًا في هذا الأمور.. ليس لدينا رفاهية، علينا أن نلعب على البطولات.. لدينا جماهير بالملايين، وما يسعدهم هو الألقاب".