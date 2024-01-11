شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكوت ديفوار يكشف تفاصيل استعدادات منتخب مصر لـ أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، أن اتحاد كرة القدم المصري أنهى إجراءات إقامة البعثة باحترافية شديدة، وكان هناك مندوب من المنتخب المصري جاء إلى أبيدجان مبكرا من أجل الترتيب والاتفاق على كل شىء قبل قدوم البعثة.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "نجوم منتخب مصر وعلى رأسهم وصلاح والنني وتريزيجيه والشناوي لديهم شعبية كبيرة في كوت ديفوار، والشعب الإيفواري يعرف اللاعبين المصريين جيدًا، وكان هناك استقبال رائع للاعبين وحماس شديد من جانب الإيفواريين وهو ما ظهر أيضا من الجماهير، وكانوا موجودين أمام الفندق اليوم قبل الذهاب لملعب التدريبات، وحرصوا على التقاط صور وفيديوهات للبعثة".

وأضاف: "هناك تلبية كاملة لمطالب البعثة المصرية من جانب اتحاد الكرة الإيفواري، ويوجد تعاون واضح بين الجميع، ومن جانب السفارة المصرية نعمل على التواصل الدائم مع أفراد البعثة سواء الجهاز الإداري أو الجهاز الفني واللاعبين، وكنت متواجدًا مع خالد الدرندلي وحازم امام في مران المنتخب اليوم".

وواصل: "هناك حالة تركيز واضحة وروح طيبة بين اللاعبين، والرطوبة انخفضت بشكل واضح في كوت ديفوار، ونتمنى أن تكون الأجواء مثالية للاعبين من أجل تقديم مستوى جيد، لكن لاعبي المنتخب المصري قادرين على تقديم أفضل أداء، ومشكلة نقص الأوكسجين غير موجودة فى كوت ديفوار، واللاعبون قادرون على التعامل مع الرطوبة، وهناك أمطار من وقت لآخر، والفترة الحالية من أفضل فترات العام في الطقس".

وأكمل: "فندق الإقامة قريب من الاستاد الذي سيخوض منتخب مصر عليه المباريات، ونتمنى أن تكون كل الظروف في صالحنا، وهناك اهتمام كبير بكل تأكيد بمنتخب مصر، ويتواجد جالية مصرية بالفعل في كوت ديفوار، ولديهم بالتأكيد رغبة في حضور المباريات، وسنعمل على مساعدتهم من أجل التواجد في الاستاد، في البداية هناك 300 مشجع يريدون الحضور، وبعدها سيزيد الرقم بكل تأكيد".

وأتم: "جاهزون لاستقبال أي جماهير تأتي إلى كوت ديفوار من مصر، خصوصا أن هناك دولا كثيرة قريبة من البلد المستضيف للبطولة سوف يحضرون بسهولة، ونتمنى التنسيق مع جميع الجهات لوجود جمهور مصري، في الأدوار المتقدمة".

ويسعى فيتوريا إلى إعادة منتخب مصر مجددًا لمنصة التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد غياب 14 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر التاريخ، إذ يخطط خلال النسخة 34، لكسر النحس الذى لازم كتيبة الفراعنة بعدما خسروا نهائيين سابقين للبطولة فى نسختي 2017 و2021، على يد الكاميرون والسنغال.

يفتتح منتخب مصر مشواره فى المجموعة الثانية بالبطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقى غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الست.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.