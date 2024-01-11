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نور الشربينى وطارق مؤمن يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة فلوريدا للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى المصري، نور الشربينى وطارق مؤمن، إلى الدور ربع النهائى ببطولة فلوريدا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الحالى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربينى على مواطنتها سلمى الطيب فى دور الـ 16، بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط:11-3, 11-5, 11-4.

بينما فاز طارق مؤمن على الألمانى رفائيل كندرا بنتيجة 3-1، جاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-8, 11-9, 11-4.

وكان مازن هشام قد تأهل أيضاً لربع النهائى بعد الفوز على القطرى عبد الله التميمى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-3, 11-2, 11-2.

ليكتمل تأهل 3 مصريين إلى ربع نهائى بطولة فلوريدا، وذلك فى انتظار استكمال باقى المباريات بدور الـ16 التى تقام مساء اليوم الخميس.

وشهدت البطولة مشاركة 17 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع:

6 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: مصطفى عسل، طارق مؤمن، مازن هشام، محمد الشربيني، كريم الحمامى ويحيى النوساني.

11 لاعبة فى منافسات السيدات وهن: نور الشربيني، نوران جوهر، ندى عباس، هانيا الحمامي، أمينة عرفي، فريدة محمد، سلمى الطيب، مريم متولي، نور أبو المكارم، كنزى أيمن، زينة ميقوي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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