شبانة: جلسة قريبة تجمع الخطيب وكولر لمناقشة ملف الصفقات والراحلين عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جديدة حول ملف الصفقات داخل النادي الأهلي بعد التوقيع مع الفلسطيني وسام أبو علي، واقتراب الحصول على توقيع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقال "شبانة"، في برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على قناة “ETC”، مساء الأربعاء، إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحب بالتعاقد مع مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني والمنتخب الأولمبي.

وأضاف أن مصطفي أشرف سبق ترشيحه من قبل لكن لم تكتمل المفاوضات للنهاية، لافتًا إلى أن قرار التفاوض مع إدارة الفريق الألماني سيتم مناقشته في اجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي مع كولر عقب عودته من إجازته في سويسرا خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن كوبر سوف يعقد جلسة مع أحمد عبدالقادر الأيام القادمة للحديث عن إعارته لأحد الأندية العربية، ولكن في حالة عدم وجود عروض مناسبة لضم عبدالقادر، من الوارد أن يبقى اللاعب في صفوف الأهلي لنهاية الموسم.

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