شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: الزمالك يحتاج صفقات قوية.. وعلينا حل الأمور بالعقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، عن تمنيه إبرام الأبيض لصفقات من العيار الثقيل في الفترة المقبلة.

وقال محمود عبد الرازق شيكابالا في تصريحات تليفزيونية قائلا: "ما أتمناه للزمالك حاليًا هو أن يتم التعاقد مع صفقات تليق باسم النادي، وأن يكون اللاعبون الجدد على قدر المستوى الذى يرتدى قميص الزمالك".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لأمور عديدة حاليًا، ويحتاج إلى لاعبين جدد بالتأكيد، ونحن نريد الدعم، ولكن لدينا أزمات كثيرة في النادي، يجب أن نحل الأمور بالعقل".

وتابع: "بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هي الهدف الأول بالنسبة لنا هذا الموسم، وما زلنا في المنافسة على لقب الدوري، ومن المبكر أن نتحدث عن تلك البطولة".

وأكمل: "لدينا نهائي كأس مصر، ونستطيع أن نكافح على تلك المباراة، والفوز بالبطولة، وإذا تكمنّا من الحصول على بطولة أو بطولتين هذا الموسم سيكون أمرًا جيدًا".

وأتم محمود عبد الرازق شيكابالا تصريحاته قائلًا: "الزمالك يحتاج لأمور عديدة على المدى البعيد، ولكن الداعم الأول والأخير للزمالك هو الجمهور، وهو ما يجعل النواقص لدينا تختفى، لذا أطالبهم بالدعم أيًا كانت النتائج".