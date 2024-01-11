شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية واختبار وزن ينتظر لاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية واختبارات وزن قبل مران اليوم الأربعاء في بداية التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية لظرف إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ولا يرتبط الأهلي بأي منافسات محلية أو خارجية خلال الفترة الحالية بعد الاعتذار عن كأس الرابطة التي إنطلقت النسخة الثالثة منها الأثنين الماضي وستكون أول مباراة رسمية للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.