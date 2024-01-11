شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلى ببطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف عصر اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة، والتى تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلى والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأربعاء الموافق السابع عشر من يناير الجارى على ستاد برج العرب، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التى منحها على ماهر مدرب الفريق للاعبين.

وتأكد غياب سمير فكرى، نجم خط وسط المصرى عن المباراة المقبلة للفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة اليوم بالجولة الأولى من البطولة والتى جمعت المصرى بالمقاولون العرب والتى انتهت بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ، وذلك لسابق حصول اللاعب على انذارين فى مباريات المصرى السابقة بالدورى، حيث أن لوائح بطولة كأس الرابطة تنص على كون مبارياتها مرتبطة بمباريات الدورى السابقة واللاحقة لها فيما يتعلق بالانذارات.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهى، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبى - الإسماعيلى - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصرى - المقاولون العرب - البنك الأهلى - الجونة.