شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن التفوق التاريخى على سيراميكا فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، عن الفوز الثالث تاريخيا على فريق سيراميكا، في المباراة التي تجمعهما 17 يناير المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية.

وتعد مواجهة كأس الرابطة المقبلة المواجهة الثامنة تاريخيا بين الفريقين منذ صعود سيراميكا لدورى الأضواء والشهرة، نجح الإسماعيلى في تحقيق الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وحسم التعادل 3 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 10 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وسافر إيهاب جلال إلى الولايات المتحدة لحضور دورة تدريبية سريعة على أن يعود قبل مواجهة سيراميكا المقبلة، ليكلف حمد إبراهيم بتدريبات الفريق لحين عودته من أمريكا.

ويعمل إيهاب جلال على التطوير الدائم لكافة الأمور الفنية، حيث يحرص على حضور الكثير من الدورات من أجل الاطلاع على كافة الأمور الحديثة في عالم التدريب.

ويعود المدير الفني من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مباراة سيراميكا المقرر لها يوم 17 يناير الجاري، على استاد الإسماعيلية، ضمن كأس الرابطة.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيرا على فريق منية سمنود بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي في المباراة كل من محمد زيدان ومحمد دسوقي "ركلة جزاء" ومروان حمدي وعمرو السعيد.