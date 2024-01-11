شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يخوض مرانه الأخير استعدادا للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئات اليوم الخميس، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا في ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم.

وخاض منتخب مصر للناشئات تحت قيادة محمد كمال المدير الفني تجربة ودية أمام فريق توت عنخ آمون وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك على هامش المعسكر المغلق المقام بالإسكندرية.

وتقام بطولة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.

وتأهل المنتخب الوطنى لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.

واكتسح المنتخب الوطني، ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.