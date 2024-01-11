شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام منافسات دور الـ 16 ببطولة فلوريدا للاسكواش فى أمريكا بـ 6 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تختتم اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة فلوريدا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتستمر المباريات حتى فجر غداً الجمعة.

وشهدت البطولة مشاركة 17 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع:

6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: مصطفى عسل، طارق مؤمن، مازن هشام، محمد الشربيني، كريم الحمامي ويحيى النوساني.

11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نور الشربيني، نوران جوهر، ندى عباس، هانيا الحمامي، أمينة عرفي، فريدة محمد، سلمى الطيب، مريم متولي، نور أبو المكارم، كنزي أيمن، زينة ميقوي.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من هذا الدور كالتالي:

نوران جوهر وزينة ميكيوي

فريدة محمد وتوماتو هو لاعبة هونج كونج

أمينة عرفي وكنزي أيمن

هانيا الحمامي ونور أبو المكارم

مصطفى عسل والمكسيكي ليونيل كاردينس

محمد الشربيني والفرنسي جريجور مارش

وتشهد البطولة والتي تعد أول بطولات العام الجديد 2024، الظهور الأول للبطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتي تعود إلى الملعب الزجاجي بعد تعافيها من الإصابة القوية التي لحقت بها في بداية الموسم الجاري في القدم، وبالتحديد في بطولة قطر كلاسيك التي أقيمت بالدوحة سبتمبر الماضي.