جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 يناير والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم، الخميس الموافق 11 يناير والقنوات الناقلة لها، حيث تقام اليوم عدة مواجهات مهمة على مستوى كأس السوبر الإسباني وكأس إيطاليا نرصدها لكم في السطور التالية:

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أوساسونا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأول بارك، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين عبدالله الغامدي وحاتم بطيشة.

يوفنتوس وفروسينوني:

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فروسينوني مساء اليوم الخميس على ملعب أليانز ستاديوم في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ستذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بصوت المعلق الرياضي عصام عبده في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

المغرب وسيراليو:

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة ودية ضد سيراليون في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت المغرب، في إطار تحضيرات أسود الأطلس لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.