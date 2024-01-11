منتخب المغرب يواجه سيراليون في "البروفة الأخيرة" قبل أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة ودية ضد منتخب سيراليون مساء اليوم الخميس، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستنطلق خلال أيام في كوت ديفوار.

وتعد مواجهة اليوم هي " البروفة الأخيرة " لأسود الأطلس قبل المشاركة في العُرس الأفريقي، حيث تستهدف كتيبة وليد الركراكي المنافسة على لقب البطولة في ظل امتلاكها مجموعة من أفضل اللاعبين بالقارة السمراء.

ونجح منتخب المغرب في تقديم كأس عالم تاريخي بقطر بعد بلوغة الدور قبل النهائي في مفاجأة كبيرة، ليكتسب اللاعبين دفعة معنوية قوية لتحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا النسخة الحالية، حيث أصبحت أسود الأطلس أول المرشحين لحمل اللقب.

موعد مباراة السعودية و سيراليون اليوم :

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة ودية ضد سيراليون في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت المغرب، في إطار تحضيرات أسود الأطلس لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة المغرب و سيراليون اليوم :

ومن المقرر أن تذاع مباراة المغرب ضد سيراليون عبر القناة الرياضية المغربية الناقل الحصري والوحيد لجميع المباريات الودية لـ منتخب المغرب.