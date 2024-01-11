الركراكي يستقر على تشكيل منتخب المغرب لمواجهة سيراليون الودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني وليد الركراكي على تشكيل منتخب المغرب الأساسي الذي سيبدأ به مباراة سيراليون مساء اليوم الخميس في إطار تحضيرات أسود الأطلس النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار.

وتعد مواجهة اليوم هي " البروفة الأخيرة " لأسود الأطلس قبل المشاركة في العُرس الأفريقي، حيث تستهدف كتيبة وليد الركراكي المنافسة على لقب البطولة في ظل امتلاكها مجموعة من أفضل اللاعبين بالقارة السمراء.

تشكيل منتخب المغرب أمام سيراليون :

حراسة المرمي : ياسين بونو .

الدفاع : أشرف حكيمي – نايف أكرد – رومان سايس – نصير مزراوي .

الوسط : سفيان أمرابط – بلال الخنوس – حكيم زياش .

الهجوم : أمين حارث – يوسف النصيري – أمين عدلي .

موعد مباراة السعودية و سيراليون اليوم :

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة ودية ضد سيراليون في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت المغرب، في إطار تحضيرات أسود الأطلس لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة المغرب و سيراليون اليوم :

ومن المقرر أن تذاع مباراة المغرب ضد سيراليون عبر القناة الرياضية المغربية الناقل الحصري والوحيد لجميع المباريات الودية لـ منتخب المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 يناير الجاري، وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره غينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا في المباراة الافتتاحية للبطولة.