تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة فروزينوني في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة قوية مع نظيره نادي فروزينوني مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الدوري ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ويحتضن اللقاء ملعب "الأليانز".

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد فروزينوني في كأس إيطاليا

حراسة المرمي : فويتشيك تشيزني .

خط الدفاع : فيدريكو غاتي – جليسون بريمر – دانيلو لويز .

في الوسط : تيموتي وياه – وستون مكيني -هانس نيكولوسي – ادريان رابيو – فيليب كوستيتش .

الهجوم : دوشان فلاهوفيتش – كينان يلدز .

مشوار يوفنتوس وفروزينوني في كأس إيطاليا

بدأ يوفنتوس مشواره في بطولة كأس إيطاليا من دور الـ 16 حيث حقق فوز غالي وثمين على نظيره ساليرنيتانا بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي .

بينما بدأ فريق فروزينوني مبارياته في كأس إيطاليا بالفوز على تورينو بهدفين لهدف في دور الـ 32 من البطولة قبل أن يطيح بـ نابولي من ثمن النهائي بعدما فاز عليه برياعية نظيفة .

موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني في كأس إيطاليا

من المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وفروزينوني في كأس إيطاليا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي .

سيتم إذاعة أحداث مباراة يوفنتوس ضد نادي فروزينوني في ربع نهائي كأس إيطاليا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 لنقل مجريات مباراة اليوفي ضد نادي فروزينوني في ربع نهائي كأس إيطاليا