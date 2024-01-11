"من ربع النهائي حتى البطل".. زيادة كبيرة في الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير، بمباراة غينيا بيساو ضد كوت ديفوار، حيث تقام البطولة في الفترة من يوم 13 للشهر الجاري حتى 11 فبراير.

واتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خطوة لزيادة الجوائز المالية بنسبة 40٪، لرفع مكانة البطولة وتحفيز المنتخبات على تقديم أفضل ما لديهم.

مكافآت المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي حتى بطل كأس الأمم الإفريقية 2023

مكافأة الفائز بالبطولة: سيحصل الفريق الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2023 على 7 ملايين دولار أمريكي.

مكافأة الوصيف: سيحصل الفريق الذي يحتل المركز الثاني على مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دولار أمريكي.

مكافأة المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي: يحصل كل فريق على 2.5 مليون دولار أمريكي.

مكافأة المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي: يحصل كل فريق على 1.3 مليون دولار أمريكي.