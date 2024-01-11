"لا نطيق الانتظار أكثر".. بلماضي يتحدث عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة منتخب الجزائر إلى بواكي في كوت ديفوار، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، وكان في استقبالهم وفد من لجنة التنظيم المحلية.

وقال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عبر الموقع الرسمي لـ "كاف": "متحمسون لبداية المنافسة ولا نطيق الانتظار أكثر".

وأضاف: "نحن سعداء لوجودنا هنا ومستعجلين لبدء المنافسة، قمنا بتحضيرات جيدة، وهو ما لم نحصل عليه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة".

واختتم بلماضي: "بالطبع هدفنا هو الفوز بهذه المسابقة مثل العديد من المنتخبات، نعلم أنها ستكون صعبة".

ويشارك منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم، أنجولا، بوركينا فاسو وموريتانيا.

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