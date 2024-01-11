بينهم لاعب أرسنال.. نجوم غائبون عن كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يتبقى يومين على انطلاق العرس الإفريقي الأكبر بمشاركة 24 منتخبا، إذ تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 يوم السبت المقبل 13 يناير وتستمر حتى يوم 11 فبراير في كوت ديفوار.

وتشهد النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 غياب العديد من النجوم، أبرزهم الغاني توماس بارتي الذي يغيب منذ أكتوبر الماضي 2023 بسبب الإصابة في الركبة، ويواصل نجم أرسنال تأهيله.

وتم استبعاد نجم وست هام يونايتد سعيد بن رحمة من قائمة الجزائر النهائية في البطولة، على الرغم من جاهزيته، ويغيب لاعبا منتخب نيجيريا فيكتور بونيفاس وويلفريد نديدي، بسبب الإصابة.

ولم يستدعي جان لويس جاسيت المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، لاعب جالطة سراي ويلفريد زاها، لكنه ضم سيباستيان هالر وسايمون أدينجرا إلى قائمته، على الرغم من معاناتهما من مشاكل في الكاحل وأوتار الركبة.

كما أنه لم تحسم مشاركة نجم مانشستر سيتي أونانا مع منتخب الكاميرون في المباراة الأولى ضد غينيا، إذ أنه توصل لاتفاق مع منتخب بلاده وناديه للعب مباراة في الدوري الإنجليزي ضد توتنهام على ملعب أولد ترافورد قبل 24 ساعة من مباراة غينيا، ويسافر إلى كوت ديفوار فور انتهاء اللقاء.

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