نسختين متتاليتين بركلات الترجيح.. منتخب الأسود غير المروضة يبحث عن إنجاز في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب الكاميرون "الأسود غير المروضة" للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، لاستعادة هيبته ومحاولة تحقيق اللقب السادس في المشاركة رقم 21 في تاريخه.

ويمتلك منتخب الكاميرون سجلا زاخرا من الألقاب والأرقام في البطولة، إذ وصل إلى النهائي 20 مرة، وتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية 5 مرات، 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، ويلي منتخب مصر في عدد الألقاب.

كما يعد منتخب الكاميرون هو الوحيد الذي حقق اللقب في نسختين متتاليتين بركلات الترجيح، 2000 على حساب نيجيريا وانتهت بنتيجة 4-3، ونسخة 2002 على حساب السنغال بنتيجة 3-2.

ويشارك منتخب الأسود غير المروضة في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم، السنغال حامل اللقب، غينيا وجامبيا.

وخسر منتخب الكاميرون النهائي في نسختين ضد منتخب مصر، عام 1986 وعام 2008، فيما احتل المركز الثالث 3 مرات، آخرها النسخة الماضية.

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