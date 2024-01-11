أمم أفريقيا.. 4 مواهب عربية شابة تنتظر التألق بين كبار القارة السمراء

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة مسابقة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، والتي يشارك فيها 24 منتخبا أفريقيا، من بينهم 5 منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة بنظامها الجديد، بمشاركة 24 منتخبا بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات، والتي كانت تقام بـ16 منتخبا.

وتضم النسخة الحالية من البطولة عدد من المواهب الشابة الصغرى المنتظر لهم مستقبل مشرق مع القارة السمراء ومسيرة احترافية ناجحة ويأتي على رأسهم:

عمر مرموش : منتخب مصر

مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني يتطلع لإثبات وجوده في كأس أمم أفريقيا 2023 بعد أن فشل في ترك بصمة تهديفية خلال النسخة الماضية من المسابقة التي احتضنتها الكاميرون في عام 2022.

وخطف الأخير الأضواء خلال النسخة الحالية من الدوري الألماني، حيث أسهم في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل خلال 15 مباراة شارك فيها.

إلياس عاشوري : منتخب تونس

يتواجد إلياس عاشوري نجم فريق كوبنهاجن الدنماركي يعتبر أبرز الأسلحة الهجومية لمنتخب تونس خلال البطولة القارية.

وتألق اللاعب صاحب الـ24 عاما في 24 مباراة خلال الموسم الحالي ضمن الدوري الدنماركي ودوري أبطال أوروبا سجل خلالها 4 أهداف وأهدى 9 تمريرات حاسمة.

بلال الخنوس : منتخب المغرب

لاعب الوسط المغربي صاحب الـ19 عاما يشارك لأول مرة في المسابقة القارية بعد أن قدم أوراق اعتماده خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وتألق الموهبة المغربية مع نادي جينك البلجيكي خلال الموسم الحالي، حيث سجل 3 أهداف وأهدى 5 تمريرات حاسمة من 34 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.

فارس شعيبي : منتخب الجزائر

زميل مرموش في فراكفورت تألق هو الآخر خلال الموسم الحالي إذ سجل هدفين وأهدى 9 تمريرات حاسمة من 22 مباراة شارك فيها.

وخاض اللاعب صاحب الـ21 عاما 9 مباريات مع "الخضر" في مختلف المسابقات سجل خلالها هدفين.