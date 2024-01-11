أمم أفريقيا.. موعد المباراة الإفتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة مسابقة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، والتي يشارك فيها 24 منتخبا أفريقيا.

موعد مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

من المقر أن تقام مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، يوم السبت المقبل 13 يناير 2024، في تمام الـ10 مساءً بتوقيت مصر، الـ11 بتوقيت السعودية.

إذاعة المواجهات في مصر ومنطقة الشرف الأوسط وأوروبا ..

ومن المقرر أن تذيع شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500