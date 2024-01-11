طائرة الفنانين وطلب من "القهوجي".. إعلان محمد صلاح قبل كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهر قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح رفقة لاعبا المنتخب عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجية، في إعلان أحد شركات الاتصالات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

واعتمدت فكرة الإعلان على تغيير أماكن مشاهدة مباريات منتخب مصر وتفاؤل المشجعين، إذ ظهر صلاح وثنائي المنتخب مع أحد المشجعين، قائلأً: "لازم حاجة تتغير".

كما طلب صلاح من "القهوجي" تغيير المشروبات للمشجعين أثناء مشاهدة مباريات المنتخب، وقال: "اللي يطلب شاي نزله قهوة، اللي يطلب قهوة نزله عناب، اللي يطلب عناب نزله سحلب فواكه".

وشهد الإعلان ظهور المعلق الرياضي علي محمد علي، وطائرة الفنانيين الشهيرة التي كان تحتوي على فردوس عبد الحميد وإدوارد وسليمان عيد.

وارتبط الفنانين السابقين بمباراة منتخبي مصر والجزائر الفاصلة في "أم درمان" عام 2009، حينها فشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم للأندية 2010، وحدث شغب بين الجماهير عقب المباراة وكان بينهما بعض الفنانيين مثل فردوس عبد الحميد وإدوارد وسليمان عيد.

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