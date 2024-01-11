ختام المرحلة الأولى من سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة 550 لاعبا ولاعبة..

اختتمت مساء اليوم الخميس منافسات المرحلة الأولى من سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، والتى يشارك فيها 550 لاعبا ولاعبة يمثلون 41 نادياً وهيئة رياضية، حيث انطلقت المنافسات الثلاثاء الماضي واستمرت على مدار ثلاثة أيام لتنتهي اليوم الخميس.

وأقيمت منافسات المرحلة الأولى من سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وقال محمد عيسى رئيس الجهاز الفني لمنتخب مصر لألعاب القوى أن البطولة شهدت منافسات قوية بين جميع اللاعبين واللاعبات، وأشاد بالمستوى الفني لجميع المشاركين في البطولة.

وأكد عيسى أن البطولة تعد من أكبر المنافسات التي شهدت مشاركة العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات، وهو الأمر الذي يزيد من قوة المنافسة محلياً، بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على مستوى منتخبات مصر في المحافل العالمية.

وتشهد بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبى تقييم لاعبى المنتخب الوطنى مع اختيار لاعبين جدد وفق نتائجهم خلال منافسات البطولة.

تعد بطولة الجمهورية أولى بطولات الموسم الجديد، يليها تجارب منتخب ألعاب القوى للدرجة الأولى والناشئين تحت 17 عامًا، المقرر لها يومى 25 و26 يناير الجارى.

يذكر أن المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبى يشارك فى بطولة جائزة دبى الكبرى - بطولة فزاع الدولية - فى الإمارات خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.